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النيابة تنتدب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان شاب قتل خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

الخميس، 02 مارس 2023 11:49 ص
النيابة تنتدب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان شاب قتل خلال مشاجرة بشبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة شاب لقى مصرعه بطلق نارى فى البطن خلال مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "محمد.ز"، مصاب بطلق نارى فى البطن.
 
وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين طرفين أسفر عن مصرع المجنى عليه، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وأصدرت جهات التحقيق قرارها السابق.

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