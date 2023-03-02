المستشار الألمانى يتعهد بتكثيف إنتاج المعدات العسكرية

تعهد المستشار الألمانى، أولاف شولتز، اليوم الخميس بتكثيف إنتاج الأسلحة في ألمانيا، بعد أن حذر حلف شمال الأطلسي "ناتو" من أن أوكرانيا تستخدم حاليا ذخيرة أكثر مما ينتجه الحلفاء.
وقال شولتز - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" - إنه يجري محادثات مع القائمين على صناعة الأسلحة لزيادة إنتاج المعدات العسكرية لكل من الجيش الألماني والجيوش الأوروبية الأخرى.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إنتاج مستمر للأسلحة والمعدات والذخيرة، وبهذه الطريقة ستنشئ ألمانيا قاعدة صناعية من شأنها أن تساهم في تأمين السلام والحرية في أوروبا".
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