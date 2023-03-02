اليوم السابع
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المستشار الألمانى يتعهد بتكثيف إنتاج المعدات العسكرية

الخميس، 02 مارس 2023 01:49 م
المستشار الألمانى يتعهد بتكثيف إنتاج المعدات العسكرية أولاف شولتز
كتبت: هناء أبو العز

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تعهد المستشار الألمانى، أولاف شولتز، اليوم الخميس بتكثيف إنتاج الأسلحة في ألمانيا، بعد أن حذر حلف شمال الأطلسي "ناتو" من أن أوكرانيا تستخدم حاليا ذخيرة أكثر مما ينتجه الحلفاء.
 
وقال شولتز - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" - إنه يجري محادثات مع القائمين على صناعة الأسلحة لزيادة إنتاج المعدات العسكرية لكل من الجيش الألماني والجيوش الأوروبية الأخرى.
 
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إنتاج مستمر للأسلحة والمعدات والذخيرة،  وبهذه الطريقة ستنشئ ألمانيا قاعدة صناعية من شأنها أن تساهم في تأمين السلام والحرية في أوروبا".
 
 

أولاف شولتز

الاسلحة الألمانية

الناتو

اوروبا

السلام والحرب



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