المستشار الألمانى يتعهد بتكثيف إنتاج المعدات العسكرية

كتبت: هناء أبو العز

تعهد المستشار الألمانى، أولاف شولتز ، اليوم الخميس بتكثيف إنتاج الأسلحة في ألمانيا، بعد أن حذر حلف شمال الأطلسي "ناتو" من أن أوكرانيا تستخدم حاليا ذخيرة أكثر مما ينتجه الحلفاء.

وقال شولتز - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" - إنه يجري محادثات مع القائمين على صناعة الأسلحة لزيادة إنتاج المعدات العسكرية لكل من الجيش الألماني والجيوش الأوروبية الأخرى.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إنتاج مستمر للأسلحة والمعدات والذخيرة، وبهذه الطريقة ستنشئ ألمانيا قاعدة صناعية من شأنها أن تساهم في تأمين السلام والحرية في أوروبا".