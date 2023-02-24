

وأضاف شولتز - في خطاب بمناسبة الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - "من ينظر إلى العام الماضي يدرك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل.. فقد اعتمد على الانقسام وحقق العكس، فأوكرانيا أكثر اتحادًا من أي وقت مضى".



وأكد شولتز أنه مع كل التحديات التي فرضتها الحرب في أوكرانيا، فقد تمكنا من تحقيق الكثير بشكل جيد.. وتابع قائلا "ففي غضون بضعة أشهر أصبحنا مستقلين عن الطاقة الروسية، ولدينا ما يكفي من الغاز والنفط، والاقتصاد ليس في حالة ركود عميق"، مشددا على أن ألمانيا تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا.



من ناحية أخرى، يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتز زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية.



وفي سياق ذي صلة، يستقبل المستشار شولتز، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، في المستشارية الفيدرالية يوم الخميس المقبل، قبيل مغادرته إلى أمريكا؛ لبحث التعاون الثنائي والأسئلة المتعلقة بقضايا الأمن الدولي والإقليمي.

ويسبق هذا اللقاء، اجتماع للمستشار شولتز مع رئيس وزراء جمهورية لاتفيا كريشانيس كاريش يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة التعاون الثنائي والقضايا الحالية المتعلقة بالسياسة الأوروبية والأمنية.