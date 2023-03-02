وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، اليوم/الخميس/، أن هذا التأجيل سيؤدي إلى دفع تأخير التصويت لمدة أسبوعين آخرين حتى موعد الجلسة البرلمانية التي تبدأ في 20 مارس الجارى.

ولا تزال المجر الدولة الوحيدة العضو في "الناتو"، إلى جانب تركيا، التي لم توافق بعد على مساعي الدولتين الإسكندنافيتين للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.