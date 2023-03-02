القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال المصرية

كتب زكى القاضى

احتفلت القوات الجوية المصرية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال المصرية بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور ممثلين عن القوات الجوية وشركة "داسو" الفرنسية، وعدد من كبار مسئولى السفارة الفرنسية بالقاهرة.

بدأت مراسم الاحتفالية بعرض تقديمى عن القوات الجوية المصرية ، وألقى ممثل القوات الجوية المصرية كلمة نقل خلالها التحية والترحيب بالحضور، مشيراً إلى أن تلك الإحتفالية تبرز مدى التعاون المثمر بين الجانبين المصرى والفرنسى بما يسهم فى تعزيز العلاقات.

كما ألقى ممثل شركة داسو الفرنسية كلمة أشار خلالها إلى عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية وشركة " داسو " الفرنسية ، وتطلعه إلى مزيداً من التعاون المشترك فى المرحلة القادمة ، مشيداً برجال القوات الجوية المصرية ومدى قدرتهم على إستيعاب تكنولوجيا تسليح الطيران المتطورة لتنفيذ المهام المكلفين بها بأحدث الأساليب الإحترافية .

وإختتمت الإحتفالية بتبادل تسليم الدروع بين الجانبين ، حضر الإحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى الشركة الفرنسية .