القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية فى القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة ارتكابه عدة وقائع لسرقة السيارات داخل الإسماعيلية بطريقة المفتاح المصطنع على مدار الأشهر الماضية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، عدة بلاغات تفيد سرقة بعض السيارات الملاكى من الشوارع وأمام بعض المنازل وخاصة بدائرة قسم اول الإسماعيلية.

على الفور وجه اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بإشراف اللواء مدير المباحث الجنائية ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية واوكل لفريق البحث سرعة ضبط المتهمين واستعادة السيارات المبلغ بسرقتها والقبض على مرتكبيها.

ونجح فريق البحث فى التوصل إلى هوية أحد أفراد التشكيل وأماكن تردده، كما توصلت التحريات إلى اشتراك 5 أفراد آخرين فى التشكيل ووجود بعض السيارات فى منطقة يستخدمونها كمخزن للسيارات المسروقة.

ونجح فريق البحث فى القبض على المتهمين الستة بارشادهم تم استعادة 3 سيارات مسروقة مختلفة الموديلات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وتم التحفظ على المتهمين والسيارات واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكشفت اقوال المتهمين الأولية وتحريات ضباط المباحث الجنائية أمام جهات التحقيق أن المتهمين ارتكبو وقائع السرقة بمفتاح شبيه لمفاتيح السيارات تمكنوا من خلاله من فتح الباب وتشغيل السيارة.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهمين ارتكبوا وقائع السرقة فى بعض الشوارع البعيدة عن مراقبة الكاميرات لصعوبة التوصل إلى هويتهم.