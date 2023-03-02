اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 05:24 م
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عروض احترافية لقوات الحماية المدنية بوزارة الداخلية.. فيديو

الخميس، 02 مارس 2023 05:24 م
عروض احترافية لقوات الحماية المدنية بوزارة الداخلية.. فيديو وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية تحت عنوان دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر، وذلك تاكيداً على دور رجال الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات.
 
 
وكانت وزارة الداخلية شهدت أمس الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية من خلال عرض فيلم تسجيلي لجهود الادارة العامة للحماية المدنية، أعقبه كلمة اللواء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية وكلمة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، والتي تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التي قام بها رجال الحماية المدنية، مثمنا ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية من رجال الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ النهري.
 
كما تم تسليط الضوء على الإمكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات.
 
وتطرق إلى الدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والاسعافات الاولية لديهم.
 
 

 


الداخلية

الحماية المدنية

الاطفاء



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