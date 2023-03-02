"العربى لسيدات الأعمال" يثمن قرارات الرئيس السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين

قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن القرارات الخمسة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده المشروعات الخاصة بحياة كريمة بالمنيا تأتى فى توقيت هام جدًا وتحمل رسائل طمأنة للمواطن المصرى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وكان الرئيس السيسى وجه بإعداد حزمة من القرارات لتحسين دخول العاملين بالدولة بزيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وكذلك بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% ؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

واضافت عبير عصام، نثمن قرارات الرئيس السيسى للتخفيف من معاناة الشعب من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن تطبيق هذه القرارات بالتزامن مع شهر رمضان الكريم سيكون لها أثر كبير فى رفع المعاناة عن المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار كما لها أثر كبير فى تحسين المعيشة للعاملين بالدولة والفئات المستفيدة من برامج تكافل وكرامة.

وأكدت أن القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية فى كافة المبادرات التى تستهدف حياة كريمة لكل المصريين، فى إطار المسئولية المجتمعية للشركات ومساندة خطط الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، إلى أهمية الزيارات المتكررة للرئيس السيسى لمحافظات الصعيد، الأقصر وسوهاج والمنيا والتى أعطت اهتماما كبيرا من الحكومة بالمواطن الصعيدى والمحافظات المهمشة فى التنمية لسنوات وكذلك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وتوطين المشروعات المختلفة بها والتى التى وفرت فرص العمل للشباب والمرأة.

كما وجه السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا، وللدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

اما بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة ستكون الزيادة بقيمة 6000 جنيه شهريًا، بينما لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

كما شملت قرارات الرئيس زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا.