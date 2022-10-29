عضو غرفة التطوير العقاري مشيدة بمبادرة ابدأ: تشجع الاستثمار ونمو الصناعة الوطنية

قالت عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة ابدأ يسهم فى دعم وتوطين الصناعات الوطنية وخاصة الصناعات المغذية والاعتماد على المنتج المحلى فى مشروعات التطوير العقارى والمشروعات القومية والتنموية للدولة ومن ثمّ تقليل الواردات.

أضافت كما أن المبادرة لها العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، حيث تستهدف توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج.

وأكدت أن مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، يثمن مبادرة ابدأ وتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة فى أكثر من مؤتمر بإزالة كافة المشاكل التى تواجه زيادة الاستثمار المباشر، وإصدار الرخصة الذهبية ومنح الأفضلية للمنتجات المصرية، لافتة إلى نجاح مبادرة ابدأ سيعمل على تشجيع الاستثمار المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل للشباب وللشركات المصرية بمختلف أحجامها.

وأشارت لأهمية دعم المكاتب الاستشارية للمنتج المصرى وتوصيفه لمختلف مشروعات القطاع الخاص والدولة فى مجال التشييد والبناء والفنادق والمنتجعات السياحية حيث ترتبط صناعة التطوير العقارى بأكثر من 120 مهنة وصناعة وتستحوذ على النصيب الأكبر من فرص العمل للشباب والمساهمة فى التنمية العمرانية والنمو الاقتصادى.