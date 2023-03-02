"الصحة" تعلن ضوابط حصول المسافرين للحج على تطعيم اللقاح السحائى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضوابط تطعيم الالتهاب السحائى للمسافرين للحج مؤكدة أن التطعيم متوفر فى مكاتب التطعيمات الدولية .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الضوابط تتضمن شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي ويجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات .

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن البعثة الطبية المصرية للحج، تقوم بتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنًا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة تعمل يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

وأشارت الوزارة إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة فى جميع وسائل التواصل الاجتماعى، كما يقدم الحجر الصحى بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التى تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض فى مطار القاهرة.