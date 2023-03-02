السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى الطالبية والمريوطية دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع وصفى بمنطقة الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع كعبيش فى منطقة المريوطية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة الطالبية والهرم، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.