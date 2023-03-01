تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمه وإشعال النيران بجثته فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير أحمد زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمه وإضرام النيران بجثته لخلافات عائلية، وذلك إلى جلسة 28 مايو المقبل، لحين ورود تقرير الطبيب النفسي بشأن بيان مدى سلامة قوى المتهم وقت ارتكاب جريمته.

وتعود أحداث القضية رقم ٤٠٦ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم ۲۲ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب الزقازيق، عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية،" أيمن م ف " 35 عاما مقيم نطاق قسم ثانى الزقازيق، محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، لقيامه بتاريخ 25 من شهر فبراير الماضى،بدائرة ثان الزقازيق، قتل عمداً المجنى عليه " ربيع أحمد محمد الحياني"مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات سكينة" سنجة ميزان- قطعة رخامية- قداحة" ،وتحيـ الفرصة لتنفيذ ما أنتوى القيام به وحال توجه المجنى عليه إلى مسكنه وبمجـرد دلوف الأول لمسكن المتهم انهال عليه طعنا بإستخدام ذلك السكين ولم يكتف بهذا القدر من المشروع الإجرامى بل والى الإعتداء عليه بأن أضر النيران بجثمانه فأحدث مابه من إصابات على النحو المبين بتقريرى الصفة التشريحية والأدلة الجنائية والتى أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من أمر الإحالة أن المجنى عليه، دائم التردد على مسكن المتهم لكون الأخير نجل شقيقه، وذلك لتوصيل مبلغ مالية خاصة بالإيجار، فقام المتهم بسبب خلافات عائلية بقتله بالتعدى عليه طعناً وإضرام النيران بجثمانه فلفظ أنفاسه الأخيرة على آثر ذلك، وتمكن الأهالى من ضبط الأخير والتحفظ عليه لحين وصول الشرطة، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل نيابة جنوب الزقازيق الكلية للمحاكمة الجنائية.