الرئيس السيسي يشاهد عرضًا فنيًا بمشاركة كورال جامعة المنيا

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

شهدت فعاليات افتتاح مشروعات تنموية وخدمية جديدة في محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد نت العروض الفنية يقدمها كورال جامعة المنيا وفرقة المنيا الشعبية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد افتتاح عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت المشروعات المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى القوصية ، وافتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشي.

كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة، وافتتاح مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل بتونة الجبل.