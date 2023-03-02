اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يستجيب لطفل طلب مصافحته فى المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 10:36 ص
الرئيس السيسي يستجيب لطفل طلب مصافحته فى المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب طفل من محافظة المنيا، حيث قال الطفل للرئيس عبد الفتاح السيسى: "ممكن اطلب منك طلب.. ينفع تحضني".. ليرد عليه الرئيس السيسي قائلا: "احضنك يا حبيبي تعالى".

طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب

وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اخبار حياة كريمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

اخبار الرئيس السيسي

المنيا

تنمية الصعيد

تنمية المنيا

حياة كريمة في المنيا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

كلمة مرتقبة للرئيس السيسي خلال زيارته للمنيا

الخميس، 02 مارس 2023 10:13 ص

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات جديدة ويلتقى المواطنين فى المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 10:17 ص

شاهد..الرئيس السيسي يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية "المعصرة" أول قرية نموذجية

الخميس، 02 مارس 2023 10:18 ص

الرئيس السيسي يوجه التحية للمتطوعين لجهودهم في قرى حياة كريمة بالمنيا.. فيديو

الخميس، 02 مارس 2023 10:25 ص

اصطفاف أكثر من 1500 متطوع من تحالف "العمل الأهلى" لاستقبال الرئيس السيسي بالمنيا

الخميس، 02 مارس 2023 10:27 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة