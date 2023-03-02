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الرئيس السيسي يتفقد مشروع سكن لكل المصريين بمدينة المنيا الجديدة

الخميس، 02 مارس 2023 12:42 م
الرئيس السيسي يتفقد مشروع سكن لكل المصريين بمدينة المنيا الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة
كتب - محمد الجالى وإبراهيم حسان

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع سكن لكل المصريين، ضمن افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمدينة المنيا الجديدة.

طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب.

وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.


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