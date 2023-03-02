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الرئيس السيسي يكرم نماذج ملهمة بمختلف المجالات فى محافظة المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 03:04 م
الرئيس السيسي يكرم نماذج ملهمة بمختلف المجالات فى محافظة المنيا جانب من التكريم
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا، عددا من النماذج الملهمة فى مختلف المجالات.
 
ومن ضمن الأسماء المكرمة: أم مينا الجزارة - نورا محسن - محمد أنور المصاب بشلل الأطفال وهو أول لاعب صعيدي يمثل مصر دوليا في لعبتين دوليتين وهما كرة اليد والسلة، حيث حقق تاني العالم وأول أفريقيا - أماني الفولى المتخصصة في التغذية العلاجية - ماركو يوسف زكي – هناء حامد مديرة مدرسة المتفوقين في المنيا – ضياء عوض أستاذ النحت في جامعة المنيا – اسم الشهيد محمد جمال أبو حليقة".

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