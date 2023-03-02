اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 06:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يحمى المصريين من أزمة الاقتصاد العالمى بقرارات تاريخية ..إنفوجراف

الخميس، 02 مارس 2023 04:40 م
الرئيس السيسى يحمى المصريين من أزمة الاقتصاد العالمى بقرارات تاريخية ..إنفوجراف الرئيس عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".

 

وأشار الرئيس السيسى فى كلمته عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، إلى إنه يتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، وأنه يستمع لكل الأصوات من هنا وهناك.

 

واستجابة لهذه الأصوات، وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

 

كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).

 

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

 

كما وجه الرئيس السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

 

نرصد القرارات فيما يلى: 

الرئيس السيسى
 
رسائل الرئيس السيسى

السيسي

الرئيس السيسي

حياة كريمة

زيارة السيسي للمنيا

تنمية الصعيد

تنمية المنيا

حياة كريمة في المنيا

مبادرة حياة كريمة

اخبار حياة كريمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

اخبار الرئيس السيسي

المنيا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس لجنة النقل بـ"النواب": الرئيس السيسى يثبت أنه يشعر بما يمر به المواطن

الخميس، 02 مارس 2023 04:28 م

عضو بحزب "الشعب الجمهورى" تعليقا على زيادة الأجور: الرئيس السيسى يشعر بحاجة المواطن

الخميس، 02 مارس 2023 04:17 م

الرئيس السيسى يطمئن المصريين: العالم يمر بأزمة كبيرة ونحاول ألا تنعكس على حياة الناس.. ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف.. أنا مش قلقان علشان ربنا وكل أسرة مصرية واقفة جنبي.. ويؤكد: بكرة بفضل الله أحسن من النهارده

الخميس، 02 مارس 2023 04:09 م

قرارات تاريخية من الرئيس السيسى لحماية المصريين من الأزمات العالمية ..فيديو

الخميس، 02 مارس 2023 04:09 م

"زراعة الشيوخ": قرارات الرئيس السيسي تعكس حرصه على حماية المصريين من التداعيات الراهنة

الخميس، 02 مارس 2023 04:04 م

وكيل "دفاع النواب": قرارات الرئيس السيسي بزيادة الرواتب ردت على أكاذيب أعداء الوطن

الخميس، 02 مارس 2023 04:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة