الجمهورية الجديدة.. نقلة نوعية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

طفرة حقيقية شهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة المنيا خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، تم إنشاء 591 مشروعا بإجمالي تكلفة 2.249 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 574 مشروعا بقطاع مياه الشـرب بإجمالي تكلفة 1.990.5 مليارجنيه، كما يجري تنفيذ 17 مشروعا بقطاع مياه الشرب بإجمالي تكلفة 258.5 مليون جنيه.

تضم المشروعات التي تم تنفيذها 10 محطات مياه شرب: ( محطة مياه شرب ديرمواس وشبكاتها ، توسعات محطة مياه شرب بني مزار ، محطة مياه شرب ابشادات ، توسعات محطة مياه شرب معصرة ملوي ، محطة مياه نقالي بني عامر ، محطة مياه نقالي بني حسن الشروق ، محطة مياه شرب ابوقرقاص بطاقة 102 الف م3/يوم ( تم افتتاحها رئاسياً ) ، محطة مياه الفرجاني 8.5 الف م3/يوم ، محطة مياه أبا البلد ، توسعات محطة مياه سمالوط بطاقة 68 الف م3/يوم ).

جاري العمل بعدد 2 مشروع محطات مياه الشرب : (توسعات محطة مياه مطاي ، إنشاء محطة مياه ساقولا )

قطاع الصرف الصحي

تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022 تنفيذ 42 مشروعا بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه بقطاع الصرف الصحي، منها 4 مشروعات محطات معالجة صرف صحى: محطة معالجة صرف صحي المنيا بطاقة 90 الف م3/يوم ، محطة معالجة صرف صحي البرجاية (6 الف م3/يوم، محطة معالجة صرف صحي دير العذراء 7.5 الف م3/يوم ، محطة معالجة صرف صحي نزلة البدرمان 6 الف م3/يوم .

كما تم الانتهاء من 29 مشروعا لمحطات رفع صرف صحى وخطوط طرد وشبكات انحدار بنطاق المحافظة بتكلفة 1017 مليون جنيه لخدمة 850 ألف نسمة.

كما يجري العمل فى 26 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بإجمالي تكلفة 2.063 مليار جنيه، لخدمة 500 ألف مواطن بنسبة تنفيذ 70٪. كما يجرى تنفيذ 31 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى بتكلفة 1.3 مليار جنيه.