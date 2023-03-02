التموين: دعم أنشطة تمكين المرأة لضمان حصولها على فرص متكافئة مع الرجل

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة وانخراطها بشكل اكبر في تحقيق أهدافها وتنفيذ خطة العمل السنوية عن عام 2022-2023 وذلك لدعم أنشطة تمكين المرأة المصرية لضمان حصولها علي فرص متكافئة مع الرجل دون تميز، وجاء ذلك في ضوء المشروع القومي لاستراتيجية مصر 2030 ولتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حيث إن تحقيق تمكين المرأة المصرية يحتاج إلى جهود فى كافة المجالات دون تميز أو إقصاء.

وًتسعى وزارة التموين إلى تبني سياسات داعمة تدمج جهود المرأة في التنمية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والعمل علي تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق الهدف الخامس منها والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المصرية ( تمكين سياسي، اقتصادي، اجتماعي ، حماية المرأة).

وفي هذا الصدد عقدت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ندوة تثقيفية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة للتعريف بدور وحدات تكافؤ الفرص الفرعية والأنشطة التي يمكن القيام بها حسب طبيعة كل محافظة والعمل علي ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، من أجل تحسين أوضاع المرأة المصرية وما يدعم وصولها إلى مواقع القيادة واتخاذ القرار .

وتم دعوة رؤساء وحدات الفرص بالمديريات ، وبحضور أعضاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة وممثلين من الإدارات المعنية ( التخطيط الاستراتيجي – المتابعة والتقييم – التدريب – الموارد البشرية – رعاية العاملين – مركز المعلومات ) بما يساهم في اتخاذ قرارات داعمة لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص وحماية وتمكين المرأة.

وعقدت حنان الكيكى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ندوة تثقيفية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة للتعريف بدور وحدات تكافؤ الفرص الفرعية والأنشطة التي يمكن القيام بها حسب طبيعة كل محافظة، والعمل على ترسيخ مبدا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، من أجل تحسين أوضاع المرأة المصرية، وما يدعم وصول المرأة إلى مواقع القيادة واتخاذ القرار.