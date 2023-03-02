التعليم: جار التنسيق لتدريب المعلمين الجدد قبل استلامهم العمل

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى، أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لتلقى المعلمين الجدد التدريبات البدنية والذهنية قبل استلامهم العمل رسميا، موضحة أنه سيتم إخطار المديريات التعليمية بمواعيد وضوابط وإجراءات التدريبات ومن ثم إخطار المعلمين المرشحين لحضور التدريبات، موضحة أن التدريبات تستمر قرابة أسبوعين ثم يتم تدريبهم تربويا من خلال المديريات التعليمية.

وأوضحت المصادر، أنهم لم يتم إلغاء التدريبات أو تأجيلها لأجل غير مسمى، ولكن هناك إجراءات يتم الانتهاء منها وبعدها يبدأ تدريب المعلمين المرشحين.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالنسبة لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، سيتم تعيين الناجحين منهم بالمحافظات بعد اجتيازهم تدريب اللياقة البدنية والذهنية والدورة التربوية، مشددًا على الانتهاء من حركة التنقلات بهدف تسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقًا لأعدادهم فى كل مديرية.

وتعتبر مسابقة 30 ألف معلم ، تلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، وانتهت المرحلة الأولى منها، حيث بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالى المستهدف 30 ألفا.

وبدأ التقديم للمسابقة خلال الفترة من 2 إلى 24 يوليو 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية، تقدم للمسابقة 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 94961 متقدمًا، خضعوا لاختبارات تمت على 75 يوم عمل (امتحان) بواقع 1125 ساعة امتحان.