التعلم المدمج بجامعة الوادى الجديد يفتح باب التقديم للعام الدراسى 2023 /2024

أعلن الدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد، عن فتح باب التقديم للعام الدراسى 2023 /2024، بالشراكة مع كل من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة المنيا فى كلياتها وبرامجها المختلفة وعلى من يرغب فى التقديم للبرامج للحصول على البكالوريوس التوجه لمركز التعليم المدمج بالدور الرابع- المبنى الإدارى لجامعة الوادى الجديد- طريق الداخلة.

وفى سياق متصل أعلنت الجامعة، أن الاكاديمية الوطنية للتدريب بصدد اطلاق البرنامج التدريبى "المرأة تقود للتنفيذيات" والذى يعد واحدا من حزمة البرامج التى قامت الاكاديمية الوطنية للتدريب بتخصيصها للمرأة المصرية، وقد تم فتح باب التسجيل للبرنامج والشروط الواجب توافرها فى الملتحقات بالبرنامج، وعلى الراغبات من منتسبى جامعة الوادى الجديد (خريجى، واعضاء هيئة التدريس، وموظفين ) فى الالتحاق بالبرنامج عبر رابط الجامعة.