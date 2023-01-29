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1736 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

الأحد، 29 يناير 2023 12:20 م
1736 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أجرى الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج، للعام الدراسي 2022 /2023، يصاحبه الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

 

وقد تفقد رئيس الجامعة عدد من اللجان للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، والتأكد من توافر البيئة المناسبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون وقوع أي مشكلات، مشددًا على ضرورة تواجد أساتذة المقررات، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وفق المعايير المتفق عليها، بالإضافة إلى التواجد المستمر لأعضاء الإدارات الطبية والأمنية.

 

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات دور يناير 2923، يؤديها هذا العام 1736 طالبا وطالبة، منهم 1147 دارسا بالشراكة مع جامعة القاهرة، و589 دارسا بالشراكة مع جامعة المنيا، مشيراً إلى أن الامتحانات بدأت اليوم وتستمر حتى 14 من فبراير القادم، وتعقد داخل مجمع المدرجات المركزية والمدرجات المجاورة لمبنى مركز التعليم المدمج.

 

وأضاف الدكتور كمال سيد خليل، أنه تم الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل تام، لضمان تأدية الطلاب للامتحانات فى أجواء هادئة ومستقرة، موضحاً أنه تم اعتماد تشكيل لجان الكنترولات، واللجان الطبية والأمنية وجميع المشاركين والمكلفين بأعمال الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحانات تجري على فترتين الصباحية من 10 حتى 12 ظهراً، والمسائية من 1 حتى 3 عصراً.

 


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