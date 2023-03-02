وأفاد البيت الأبيض، على موقعه الرسمي اليوم /الخميس/، بأن بايدن وأورسولا سوف يبحثان التعاون القوي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في ظل أزمتها مع روسيا، موضحًا أنهما سينظران أيضًا في "تحميل روسيا ثمن عدوانها".



كما سيناقش الزعمان التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمكافحة أزمة المناخ من خلال الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة القائمة على سلاسل التوريد الآمنة، وسيقومان بتقييم فريق العمل المشترك المعني بأمن الطاقة في أوروبا الذي أُنشئ قبل عام من الآن والذي ساعد الاتحاد الأوروبي على تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي وتسريع تحوله الأخضر.