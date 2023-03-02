الاتحاد الأوروبى يتعهد بتخصيص 816.5 مليون يورو لحماية المحيطات والموارد المائية الحيوية

كتبت: هناء أبو العز

تعهد الاتحاد الأوروبي ، بتخصيص 816.5 مليون يورو على مدار 2023 لتحقيق 39 التزامًا متعلقًا بحماية المحيطات والموارد المائية الحيوية حول العالم.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، عقب مشاركة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر "محيطنا" السنوي في دورته الثامنة في بنما لمناقشة توسيع المناطق البحرية المحمية وحماية الموارد المائية الحيوية حول العالم.

وذكر البيان: أن التمويل الجديد للاتحاد الأوروبي في هذا الملف يعد واحدًا من أكبر المبالغ التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق منذ بدء مؤتمرات محيطنا في عام 2014. وهذه الالتزامات تغطي جميع موضوعات هذا الحدث، من بين ذلك؛ المناطق البحرية المحمية (MPAs) والتلوث البحري وتغير المناخ ومصايد الأسماك المستدامة والاقتصادات الزرقاء المستدامة والأمن البحري. بالإضافة إلى هذه الالتزامات، ينضم الاتحاد الأوروبي اليوم أيضًا إلى تحالف مكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم (IUU).

وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي دعا خلال المؤتمر إلى تعزيز الجهود المشتركة في جميع أنحاء العالم لدعم محيط آمن ونظيف ومدار بشكل مستدام. ودعماً لهذه الأهداف، فإن التزامات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي أعلن عنها اليوم تشمل على سبيل المثال: تخصيص حوالي 320 مليون يورو لأبحاث المحيطات لحماية التنوع البيولوجي البحري ومعالجة آثار تغير المناخ على المحيطات، ما سيساعد في تطوير وتنفيذ تحالف عموم المحيط الأطلسي للبحث والابتكار من أجل تنظيف المياه البحرية والعذبة واستعادة النظم البيئية والموائل المتدهورة وإزالة الكربون من الاقتصاد الأزرق.

وتخصيص 12 مليون يورو لتسهيل الوصول إلى بيانات ومعلومات البرنامج الأوروبي لمراقبة الأرض بواسطة الأقمار الصناعية "كوبرنيكوس" من خلال إنشاء مركز كوبرنيكوس الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي تديره بنما وسيسهل هذا المركز الوصول في الوقت المناسب إلى جميع بيانات كوبرنيكوس لتنفيذ السياسات والتنمية المستدامة والعلوم.

كما سيتم تخصيص 126 مليون يورو لحماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ في بنين ودولة غانا وتنزانيا، وكذلك 24 مليون يورو خلال الفترة 2022-2023 من خلال المساهمات الطوعية في إطار الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لاتخاذ إجراءات لدعم المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وهيئات مصايد الأسماك الإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في المحيطات الأطلسي والهادئ والهندي والقطب الشمالي والقطب الجنوبي والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود بحسب البيان.