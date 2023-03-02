اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يبحث تزويد كييف بمليار يورو

الخميس، 02 مارس 2023 04:00 ص
الاتحاد الأوروبى يبحث تزويد كييف بمليار يورو الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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يبحث الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو دعما إضافيا لكييف لتغطية إمدادها بقذائف 155 مم، في ظل النقص الحاد في هذه الذخائر.

بدورهم، يقدّر مسؤولون أوروبيون أن القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى 7 آلاف قذيفة يوميا، بينما تطلق القوات الروسية نحو 50 ألف قذيفة.

وجاء في وثيقة الاقتراح التي وزعت على دول الاتحاد الأوروبي أن الأموال ستأتي من "صندوق السلام الأوروبي" الذي وفّر حتى الآن 3.6 مليار يورو لتسليح أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022.

وسيناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح في اجتماع يومي 7 و8 مارس في ستوكهولم.


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