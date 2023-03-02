افتتاح معرض "التشكيل بالورق بين التشخيص والتلخيص" بكلية التربية النوعية جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أهمية الأنشطة الطلابية لدورها فى تنمية وعى الطلاب وصقل مهاراتهم، موضحاً أن المعرض اليوم ساهم فى إبراز المواهب الفنية لدى الطلاب، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشيداً بالأعمال الفنية والتشكيلات المنفذة بالأوراق الملونة والبيضاء المقدمة من الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الاعمال الفنية المعروضة تعكس الروح الابداعية لدى الطلاب وقدرتهم على تطويع خامات الورق بشكل فنى رائع، مشيداً بالجهود المبذولة من إدارة الكلية لتدريب الطلاب ورعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم.

أضافت الدكتورة رانيا الإمام، أن المعرض اشتمل علي العديد من المشغولات الفنية المتميزة والمبدعة بخامة الورق لطلاب الفرقة الأولي بالكلية ، واعتمدت فلسفته على التشكيلات المنفذة بالأوراق الملونة والببضاء، وتطويع خامة الورق لتعبر عن تشكيلات مجسمة تحمل ملامس وأشكال متنوعة.