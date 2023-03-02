اليوم السابع
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استمرار حبس عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى الجمالية 15يوما

الخميس، 02 مارس 2023 09:29 ص
استمرار حبس عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى الجمالية 15يوما أرشيفية - حبس
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين في منطقة الجمالية. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
ونجحت الجهود بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية) ، وبحوزته (3  هواتف محمولة - حافظة نقود تحتوى على مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".
 
 
 

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