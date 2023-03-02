ارتفاع ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل فى الشرقية لـ4 وفيات.. صور

الشرقية - فتحية الديب

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي بمحافظة الشرقية إلى 4 حالات وفاة.

كان الحادث قد أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، قبل وفاة أحد المصابين ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 4 وفيات.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي.

وتبين وقوع حادث بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، قبل وفاة احد المصابين متأثرًا بإصاباته.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي ونقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.