إصابة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 5 أشخاص مساء الأربعاء، في حوادث متفرقة بمحافظة بورسعيد، ولم ينتج عنها خسائر بالأرواح.

البداية عندما استقبلت مستشفي السلام بورسعيد ، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عيسى السيد علي - 43 سنه، مصابًا بالوجه وكدمات متفرقة إثر حادث سيارة بالقرب من سوق السمك في حي العرب.

كما استقبل مستشفي الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، محمود محمد كمال 31 سنه، مصاباً بجرح في الفخذ الأيسر، اثر مشاجرة بمنطقة علي بن أبي طالب نطاق حي الزهور.

واستقبلت مستشفي الحياة بورفؤاد، أحمد أيمن محمد إبراهيم خليل، 13 سنه، مصاباً بكسور في القدمين اليمنى واليسرى، اثر حادث دراجة بخارية، وعبد الرحمن عبده إبراهيم - 20 سنه، مصاباً بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة وكسر باليد اليسرى.

واستقبلت مستشفي الزهور، ميرفت محمد السيد السيد 17 سنه، بكسر في الفقرات القطنية، اثر حادث سقوط من مرتفع بمنطقة الأمل.