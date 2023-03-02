اليوم السابع
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إصابة طفلين شقيقين بتسمم غذائى لتناولهما أقراصا طبية بالخطأ فى بنى سويف

الخميس، 02 مارس 2023 09:07 ص
إصابة طفلين شقيقين بتسمم غذائى لتناولهما أقراصا طبية بالخطأ فى بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب طفلان شقيقان، اليوم، بتسمم غذائي إثر تناولهما أقراصا طبية عن طريق الخطأ بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا بإصابة طفلين بادعاء تسمم غذائي نتيجة تناول أقراص طبية عن طريق الخطأ.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف طفلين مصابين بحالة إعياء لتناولهما أقراص طبية عن طريق الخطأ.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى الطفلين  محمد .ع.ع 4 سنوات وشقيقته ايه عامين، مصابين بحالة إعياء، ادعاء تناولهما أقراص طبية عن طريق الخطأ وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة.
 
 
 


 

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