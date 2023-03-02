إصابة شقيقين بأعيرة خرطوش فى مشاجرة بالشرقية

أصيب شقيقين بأعيرة خرطوش، ادعاء تعدي من آخرين إثر مشاجرة بقرية شنبارة الميمونة نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول" ح س م" 31 عاما مصابا بطلق خرطوش بالبطن واليد اليمنى، وشقيقه" أ " 36 عاما مصابا بطلق خرطوش بالرقبة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وتبين حدوث إصابتهما إثر مشاجرة مع آخرين بناحية شنبارة الميمونة، نطاق مركز الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن شاب لقى مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعدي من آخرين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة،وتم التحفظ على جثته بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بوصول" محمد ع ع " 40 عاما مقيم الحى العاشر نطاق مدينة العاشر من رمضان جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات وجود شبهة جنائية إثر تعدي من آخرين، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.