أوروبا تحظر "تيك توك" فى 20 مارس.. و8 آلاف موظف يزيلون التطبيق

فاطمة شوقى

أكد البرلمان الأوروبي أن حظر تطبيق تيك توك TikTok وإزالته من أجهزة الموظفين في المؤسسات الحكومية سيدخل حيز التنفيذ في 20 مارس، وأوصى أعضاء البرلمان والموظفين بإزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية أيضًا، وفقا لقناة "سى إن إن " على نسختها الإسبانية.

وأشارت القناة إلى أن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى انضما لاستخدام حق النقض ضد التطبيق لأسباب تتعلق بالأمان وحماية البيانات، مشيرة إلى أن الحظر ينطبق على موظفي البرلمان الأوروبى والمؤسسات الحكومية الآخرى.

وفقًا للمصادر التى استشهدت بها وكالة إيفى الإسبانية فإنه يجب على جميع موظفى البرلمان الأوروبى إلغاء تثبيت هذا التطبيق حتى من هواتفهم الشخصية.

وأوضحت قناة انتنا الإسبانية أن البرلمان الاوروبى لديه 8000 موظف ، وجميعهم يجب عليهم حظر التطبيق في 20 مارس.

وتبدأ الحكومة الكندية وضع السياسة الجديدة لحظر تيك توك على أجهزتها والتى من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول مارس، وتعتبر كندا احدث دولة تحظر تيك توك TikTok من الأجهزة التي تصدرها الحكومة، وسبق أن حظرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية والعديد من الولايات والاتحاد الأوروبي عمالها من استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية.

وفقًا لمذكرة تم إرسالها إلى موظفي Global Affairs Canada والتي حصلت عليها National Post ، فإن TikTok "ستتم إزالتها تلقائيًا وحظر استخدامها على جميع الأجهزة المحمولة التى تصدرها الحكومة".

وحذرت مؤسسة أمن الاتصالات الكندية في وقت سابق من هذا الشهر من أن "الدول المعادية يمكنها التأثير على بائعيها المحليين من أجل المساومة على المنتجات لتعزيز مصلحتهم الوطنية ، بما يتعارض مع مصالح العملاء الكنديين ومصالح كندا" ، لكن التقرير لم يذكر صراحة TikTok أو الصين .

في غضون ذلك، تواجه الحكومة الكندية تدقيقًا بشأن التدخل الصيني المحتمل في الانتخابات الفيدرالية لعامي 2019 و 2021 .