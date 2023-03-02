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أمين حماة الوطن بكفر الشيخ: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على تخفيف العبء عن كاهل المواطن

الخميس، 02 مارس 2023 11:48 م
أمين حماة الوطن بكفر الشيخ: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على تخفيف العبء عن كاهل المواطن الدكتور محمد الأجرود الأمين العام لحزب حماة الوطن بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد الدكتور محمد الأجرود، الأمين العام لحزب حماة الوطن بكفر الشيخ، إن قرارات رئيس الجمهورية بإعطاء توجيهات للحكومة ، واتخاذ قرارات من شأنها تخفيف العبء علي المواطن، يؤكد  حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوقوف بجانب المواطن والتخفيف عن كاهله لتلافي آثار أزمة الغلاء العالمية، حيث قرر برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه وزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه لكل موظف بالجهاز الإداري بالدولة.

وأشار الأجرود إلى أن هذة القرارات بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطنين وبالأعباء الاقتصادية التي تواجه أرض الكنانة حاليا، كما تواجه العالم أجمع منذ سنوات ثلاث تعطلت فيها الأعمال والأموال والاقتصاد بسبب جائحة كورونا عامين، والتداعيات التي أثرت سلبا علي الإقتصاد العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح الأجرود، أن زيادة المعاشات المقرر صرفها أول إبريل ستزيد بنسبة 15% يستفيد منها حوالي 11 مليون مواطن بالإضافة إلى أن نسبة الـ 25% التي سيحصل عليها أصحاب المنح مثل تكافل وكرامة وغيرها سوف يسهم في حل مشكلات هذه الفئات المستهدفة من الشعب.

وطالب الأجرود بضرورة مراقبة الأسواق لمجابهة جشع التجار ومحاربة الاحتكار وكسر موجة الغلاء مع التشديد بأن أسعار السولار والمازوت والغاز ثابتة لم تتغير.

 

 

 
 
 

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