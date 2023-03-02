اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 01:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أمين حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ: الرئيس ليس بعيدا عن المواطن البسيط

الخميس، 02 مارس 2023 11:37 م
أمين حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ: الرئيس ليس بعيدا عن المواطن البسيط المهندس فوزى الرفاعي أمين حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس فوزي الرفاعي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم بزيادة المرتبات والمعاشات، تؤكد أن الرئيس ليس بعيدا عن المواطن البسيط ويعلم أنه تحمل كثيرا لأجل وطنه، وأن الرئيس عندما يجد الفرصة المناسبة فإنه لايتأخر أبدا فى تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري

وأضاف الرفاعي، أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس هدية من الرئيس لشعبه في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، مؤكداً أن الرئيس السيسي دائما يشغله المواطن المصري كي يحيا حياة كريمة، وظهر ذلك واضحا من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة والقرارات المرتبطة بتحسين الأجور، مشيراً إل أن لقرارات أثلجت صدور المصريين، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المصرية في كل ربوع الوطن تدحض كل الأكاذيب والشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن.

 

 


اخبار المحافظات

قرارات الرئيس

زيادة الاجور

قرارات السيسي

زيادة المرتبات

الحد الأدنى للأجور

زيادة المعاشات

الاعفاء الضريبي



الموضوعات المتعلقة

البريد: تفقد الرئيس السيسي لمكتب معصرة ملوى بالمنيا دفعة قوية للعاملين

الخميس، 02 مارس 2023 11:07 م

النائب حسن عمار: قرارات الرئيس اليوم تعالج آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

الخميس، 02 مارس 2023 11:00 م

الأحزاب فى المحافظات تشيد بقرارات الرئيس السيسي التاريخية.. حماة وطن ومستقبل وطن بالأقصر: دعم للشعب بأكمله.. صوت الشعب بدمياط: مبادرة تستحق كل تقدير.. الشعب الجمهورى بالمنوفية: هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين

الخميس، 02 مارس 2023 11:00 م

أكرم القصاص: الدولة مستمرة فى المشروعات التنموية خاصة فى الصعيد.. وقرارات الرئيس السيسى جاءت فى وقتها ودليل على متابعته أحوال المواطن.. ويؤكد: الصعيد يشهد عدالة التنمية تحت حكم الرئيس السيسى

الخميس، 02 مارس 2023 10:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة