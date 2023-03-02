أمين حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ: الرئيس ليس بعيدا عن المواطن البسيط

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد المهندس فوزي الرفاعي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم بزيادة المرتبات والمعاشات، تؤكد أن الرئيس ليس بعيدا عن المواطن البسيط ويعلم أنه تحمل كثيرا لأجل وطنه، وأن الرئيس عندما يجد الفرصة المناسبة فإنه لايتأخر أبدا فى تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري

وأضاف الرفاعي، أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس هدية من الرئيس لشعبه في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، مؤكداً أن الرئيس السيسي دائما يشغله المواطن المصري كي يحيا حياة كريمة، وظهر ذلك واضحا من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة والقرارات المرتبطة بتحسين الأجور، مشيراً إل أن لقرارات أثلجت صدور المصريين، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المصرية في كل ربوع الوطن تدحض كل الأكاذيب والشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن.