أمين تنظيم مستقبل وطن بالإسكندرية: القيادة السياسية تشعر بالمواطن

الإسكندرية أسماء على بدر

أشاد النائب خالد شلبى، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات اليوم، التي تؤكد أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن وتسعى دومًا إلى تلبية احتياجاته، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها جميع دول العالم.

وأكد أن هذه القرارات تعتبر انتصارًا للمواطنين البسطاء، من أجل تحسين دخلهم، ورفع العبء عن كاهلهم، فضلاً عن تحقيق العدالة في منظومة الأجور، ودعم كافة فئات المجتمع، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يأتي على رأس أولويات البرنامج الاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية لأهالينا من محدودي الدخل.

وأكد شلبي أن القيادة السياسية ليست في معزل عن المواطنين، وتقدم لهم الدعم سواء نقديًا أو عينيًا أو من خلال معارض السلع، كمعارض أهلا رمضان لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل