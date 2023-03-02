أسعار الوقود أقل من قيمتها الفعلية من 80 لـ 90%

كتبت -مروة الغول

للإجابة علي هذا التساؤل السابق يجب الإشارة إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع أربع مرات سنويا لمراجعة المحددات التي تؤثر على تسعير المواد البترولية في مصر، وكما سبق الإشارة فإن واحد من تلك المتغيرات قد شهد تغير كبير بنسبة تقترب من 100% تقريبا وهو سعر صرف الجنيه، وهو ما يعني أن أسعار البترول الحالية أقل من قيمتها الفعلية بحوالي 80-90%، حيث إن حدوث أي تحسن في سعر صرف الجنيه المصري أو انخفاض سعر برميل البترول عالميا دون مستوى 80 دولارا من شأنه أن يقلل من وتيرة الزيادة في أسعار المواد البترولية، وقد يدفعها للانخفاض أيضا، خاصة في حال تحسن قيمة الجنيه المصري خلال العام المقبل أو مع إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على اتباع سياسات توسعية, والتحسن في قدرة مصر على تنمية مواردها من العملات الأجنبية.

وكشفت "جلوبال بترول برايس" فى تقارير لها عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز السابع فى الأقل سعرا لبيع البنزين.

وأضاف التقرير، أن مصر الأرخص بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار، وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا نحو 1.30 دولار للتر، ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها، وتابع التقرير أن دولة فنزويلا جاءت في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين.