الاستقرار بعدم تغيير الأسعار بشكل شهري.. كيف يتم تسعير المنتجات البترولية؟

يعد قرار تشكيل لجنة " التسعير التلقائي للمنتجات البترولية " لتجتمع كل فترة ثلاثة أشهر، لضمان إعادة تسعير المواد البترولية في مصر وبقائها بالقرب من الأسعار العالمية, وفي نفس الوقت تحقيق الاستقرار بعدم تغيير الأسعار بشكل شهري الأمر الذي يمكن مستخدمي المواد البترولية من تحقيق ضبط التكاليف فيما يتعلق بالاستهلاك من المواد البترولية، هذا فضلا عن أن اللجنة تقوم بتغيير أسعار البترول بنسبة 10 % كحد أقصى من السعر الحالي صعودا أو هبوطا لضمان ألا يحدث تغير سعري كبير في سعر المواد البترولية ومن ثم تحقيق الاستقرار في سوق المنتجات البترولية المصرية.

لكن كيف يتم التسعير؟ الخاصة بهم يتم تسعير المنتجات البترولية في مصر من خلال النظر إلى التكاليف الرئيسية التي تدخل ضمن محددات إنتاجه وهي بالطبع عدد كبير من العوامل لكن أبرزها هم ثلاث عوامل رئيسية، أولها هو سعر الخام عالميا وتستخدم الحكومة المصرية سعر خام برنت كمؤشر لتحديد السعر العالمي لبرميل البترول, أما المحدد الثاني فهو سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي (وهو) يغطي الجزء الخاص بتكاليف استيراد جزء المنتجات البترولية، أو التكاليف الخاصة بتكرير تلك المنتجات البترولية محليا والتي يدخل ضمنها مكون دولاري)، وأخيرا تكاليف النقل والتداول والتي ترتبط بشكل أساسي بتكاليف توفير تلك المواد البترولية بمحطات التموين للمواطنين.

وكشفت "جلوبال بترول برايس" فى تقارير لها عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 فى الأقل سعرا لبيع البنزين.

وأضاف التقرير، أن مصر الأرخص بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار، وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا نحو 1.30 دولار للتر، ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها، وتابع التقرير أن دولة فنزويلا جاءت في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين.