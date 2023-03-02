أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه أول أبريل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها توجيه الرئيس السيسى للحكومة بزيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه شهريا أول أبريل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

#شكرا_ومعاك_ياريس" يتصدر تويتر بعد قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور



تصدر هاشتاج #شكرا_ومعاك_ياريس، قائمة الأكثر تداولا فى موقع تويتر، اليوم، الخميس، بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وعدد من الإجراءات المهمة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة في المحافظة.

الرئيس السيسى يحمى المصريين من أزمة الاقتصاد العالمى بقرارات تاريخية ..إنفوجراف



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".

أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن تطوير محافظة المنيا.. إنفوجراف



رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بالمشاركين في افتتاح مشروعات تنموية وخدمية جديدة في محافظة المنيا، قائلا: "أرحب بكم جميعا من المنيا عروس الصعيد.. من بضعة أسابيع الرئيس عبد الفتاح السيسي شرفنا في محافظة سوهاج.

"الصعيد بيحبك يا ريس ونورت المنيا" يتصدران تويتر ترحيبا بزيارة السيسي للمنيا



#الصعيد_بيحبك_ياريس و #نورت_المنيا_ياريس .. هاشتجان تصدر قائمة الأكثر تداولا فى موقع تويتر، اليوم الخميس، تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمحافظة المنيا، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة في المحافظة.

الرئيس السيسي يقرر رفع الحد الأدنى لأجور حاملى الدكتوراه لـ 7 آلاف جنيه شهريا



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدني للأجور بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

الرئيس السيسي يقرر رفع الحد الأدني لأجور حاملى الماجيستير لـ6 آلاف جنيه شهريا



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدني للأجور بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

الرئيس السيسي يقرر رفع الأدنى لأجور الدرجة الثالثة لـ 5 آلاف جنيه شهريًا



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدني للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

الرئيس السيسي: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي لـ 30 ألف جنيه



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، اعتبارًا من أول إبريل 2023.

الرئيس السيسى يوجه بزيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه شهريا أول أبريل



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المصرية تتدفق على سوريا وتركيا بحرا (فيديو)



تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كلاً من سوريا وتركيا فى إطار الدعم والتضامن المصرى مع أبناء الشعبين فى أعقاب الزلزال المدمر بكلا الدولتين، غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى من ميناء العريش البحرى متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها من مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الإجتماعى وبيت الزكاة والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر.

مجلس الدولة الليبي يصوت بالموافقة على التعديل الدستورى الـ 13



أكد المكتب الإعلامى للمجلس الأعلى للدولة الليبي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تصويت المجلس بالموافقة على التعديل الدستوري الـ 13.

أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي على دعمه مشروع كابيتانو مصر: فرصة لينا كلنا



وجه أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للدعم الكبير لمشروع كابيتانو مصر، مضيفا: " مشروع كابيتانو مصر، لأن فعلا في الصعيد عندنا مواهب كتير وتستحق فرصة .. وكابيتانو مصر خلق فرصة لأبناء مصر وفرصة إنه يطلع من عندنا أبطال يمثلوا مصر في كل الألعاب".

الأرصاد تحذر: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية



كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية-العلمين -برج العرب) ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى غدا



يدخل فريق الكرة بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام بيراميدز مساء غد الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

محمد صلاح يصل إلى الهدف رقم 300 فى مسيرته الاحترافية.. إنفوجراف



رفع محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى، رصيده إلى 300 هدف في مسيرته الاحترافية بهدفه ضد وولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب "أنفيلد" ضمن مؤجلات الجولة الـ7 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين وإنتاج السلع الاستراتيجية، وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر، بتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد طوال فترة الموسم الحالي، لافتا الى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض " أهلا رمضان " بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات الغذائية .

بشاير إنتاج السلع الاستراتيجية.. "التموين" تبدأ استلام محصول البنجر لإنتاج سكر محلى.. وزير التموين يوجه بصرف مستحقات المزارعين أولا بأول.. والإنتاج المحلى يعزز المخزون الاستراتيجي.. و"الدلتا للسكر": موسم مبشر



الرئيس السيسى يطمئن المصريين: العالم يمر بأزمة كبيرة ونحاول ألا تنعكس على حياة الناس.. ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف.. أنا مش قلقان علشان ربنا وكل أسرة مصرية واقفة جنبي.. ويؤكد: بكرة بفضل الله أحسن من النهارده



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العالم يمر بأزمة كبيرة، متابعا: " الأزمة اللى بتمر بالعالم أزمة كبيرة .. ومش ببالغ في ده، وأكيد انتوا متابعين اللى بيحصل.. بنحاول بقدر الإمكان لا نعكس اللى بيحصل والآثار بجهد وعمل إن ده لا ينعكس على حياة الناس أكتر من اللازم .

رئيس الوزراء يكشف حجم نصيب المنيا من التنمية: 14 مليار جنيه تكلفة مشروعات الطرق وتوفير 81 ألف فرصة عمل.. 7 مليارات لقطاع الصحة.. 143 مليارا حجم الاستثمارات.. ويؤكد: نستهدف زراعة واستصلاح مليون فدان



رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بالمشاركين في افتتاح مشروعات تنموية وخدمية جديدة في محافظة المنيا، قائلا: "أرحب بكم جميعا من المنيا عروس الصعيد.. من بضعة أسابيع الرئيس عبد الفتاح السيسي شرفنا في محافظة سوهاج.. والرئيس وعد بزيارات ميدانية من قلب الصعيد.. وده كان من بضعة أسابيع.. وشوفنا حجم الإنجاز.. أول هذا الأسبوع مشرفنا الرئيس في اصطفاف العناصر المشاركة فى استكمال مشروعات التنمية الكبيرة في سيناء.. واليوم احنا في المنيا.. ورسالة الرئيس السيسي أننا مش نسيب شبر في أرض مصر بدون التنمية والتعمير.. وأهم ما يميز عمل الدولة والتطوير أنها تمتد لكل بقعة من أرض مصر.. كل مواطن يستحق كل الخير وتحسين مستوي المعيشة.

رئيس يشعر بالمواطنين ويستمع لنبض الشارع.. السيسى يوجه الحكومة بحزمة إجراءات تاريخية لمواجهة الأزمات الاقتصادية.. تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".

تفاصيل الإعلان عن اكتشاف ممر جمالوني بالواجهة الشمالية لهرم الملك خوفو الأكبر.. يبلغ طوله 9 أمتار.. وزير الآثار: مستمرون فى البحث للكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة.. صور



من أمام هرم الملك خوفو الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، ووسط تغطية إعلامية دولية ومحلية، أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids"، حيث تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالي2.10 متراً.

الرئيس السيسي يحمى المصريين من أزمة الاقتصاد العالمى بقرارات تاريخية.. الرئيس يوجه برفع دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه.. زيادة المعاشات 15%.. ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل 3500 جنيه.. وبدء التنفيذ أول أبريل



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

البرلمان يفتح ملف"السجائر الإلكترونية".. "صحة النواب" تستدعى11 جهة لمناقشة منع بيع الفيب والتبغ للأطفال.. وتؤكد: لن نقبل جمع الأموال على حساب صحة أبنائنا.. ونائبة التنسيقية: "بيبيعوا السم لأولادنا أمام المدارس"



ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، برئاسة الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن منع بيع وتجارة التبغ للأطفال الأقل من 18 عاما.

النيابة الإدارية تتلقى طلبات تعيين وظيفة معاون نيابة دفعة 2022 حتى 5 مارس



تواصل النيابة الإدارية، اليوم استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية، وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، حتى 5 من شهر مارس الحالى، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

الصحة تكشف برنامج تطعيمات المسافرين للحج للوقاية من الأمراض



كشفت وزارة الصحة والسكان، التطعيمات اللازمة للحجاج ضمن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم عام 2023، حيث تتضمن التطعيمات الضرورية لأداء مناسك الحج تطعيم فيروس كورونا والالتهاب السحائى والأنفلونزا الموسمية.

الرئيس السيسي لمتطوعى حياة كريمة: بشكركم على جهدكم.. حاجة تفرح وتشرف.. فيديو



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل التطوعي في مشروعات حياة كريمة قائلا: "بشكركم على الجهد اللى انتوا بتعملوه وحقيقى حاجة تشرف وتفرح ..دي ثالث محافظة ادخل فيها الاقيهم موجودين.. طبعا كل محافظة بتقدم شبابها.. حاجة تسعد وكمان المفروض انتوا كما تكونوا سعداء وفخورين باللى انتوا بتعملوه لأن احنا سعداء وفخورين بالعمل اللى انتوا بتعلموه".

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة والعظمى والصغرى المتوقعة غدا



كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة، تزامنا مع الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والذى يصل ذروته اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية.

أول صور للممر المكتشف داخل هرم خوفو.. طوله 9 أمتار



ينشر اليوم السابع أول صور للممر المُكتشف حديثًا داخل هرم خوفو وطوله 9 متر، والذي أعلن عن اكتشافه وزير السياحة والآثار اليوم في مؤتمر صحفي عالمي حضره العشرات من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والاجنبية.

بشاير الخير .. التموين تبدأ استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى



وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر، بتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل اى عقبات تواجه عمليات التوريد طوال فترة الموسم الحالي، لافتا الى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان " بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات الغذائية.

الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع أهالى قرية المعصرة وسط لقاء مفتوح مع المواطنين.. فيديو



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تناول الإفطار مع أهالي قرية المعصرة، حيث حرص الرئيس السيسي على التواجد مع أهل القرية، والتواصل معهم بشكل مباشر في لقاء مفتوح.

الصحة: تحاليل المقبلين على الزواج تتم فى سرية تامة وتتسم بالخصوصية



قالت وزارة الصحة والسكان إن تحاليل المقبلين على الزواج تتم في سرية تامة وتتسم بالخصوصية الكاملة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

اصطفاف أكثر من 1500 متطوع من تحالف "العمل الأهلى" لاستقبال الرئيس السيسي بالمنيا



اصطف أكثر من 1500 متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية "المعصرة" بمحافظة المنيا.

فرص عمل للإناث برواتب تبدأ من 4000 جنيه.. اعرفى الشروط وطريقة التقديم



كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للفتيات بإحدى المؤسسات في محافظة المنوفية برواتب تبدأ من 4000 جنيه، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030.

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون بالنيابة العامة دفعة 2022



تنتهى النيابة العامة، اليوم الخميس الموافق 2 مارس، من تلقى طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث"، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

الصحة: فحص 4 ملايين و515 ألف طفل ضمن "الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع"



أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملاييين 515 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

جلوبال بترول برايس: مصر بالمركز الـ7 عالميا فى الأقل سعرا لبيع البنزين



كشفت "جلوبال بترول برايس" فى تقارير لها عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 فى الأقل سعرا لبيع البنزين.

"الصحة" تعلن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم 2023



أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج ، مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.

وزير السياحة والآثار يعلن اكتشاف ممر طوله 9 أمتار داخل هرم خوفو



أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثارعن نتائج مشروع استكشاف الأهرامات "سكان بيراميدز"، وذلك في مؤتمر صحفي ضخم حضره العشرات من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى



يغيب حسين الشحات لاعب الأهلى عن المشاركة فى مباراة فريقه ضد القطن الكاميرونى يوم السبت المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لظروف الإصابة.