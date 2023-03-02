أخبار البورصة اليوم الخميس 2-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 2-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 487.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.83%، والعرب على 8.36%، واستحوذت المؤسسات على 41.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.22%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 476.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 110.6 مليون جنيه، 77.2 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 233.3 مليون جنيه، 44.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 16846 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 20008 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

صفقات البورصة

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقات على شركات مستشفى النزهة الدولي، وبنك التعمير والإسكان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الأولى بحجم تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون جنيه، والثانية بحجم تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون جنيه، والثالثة بحجم تداول 103.2 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون جنيه، والرابعة 722.8 ألف سهم بقيمة 14.9 مليون جنيه، والخامسة بحجم تداول 214.1 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 265 ألف سهم، 127 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 115 ألف سهم، 50 ألف سهم، 36.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد 10 آلاف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 76.4 ألف سهم، 156 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 93.9 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إيرادات بلغت 729.6 مليون جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو سنوي 23%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليبلغ 173.9 مليون جنيه مصحوبًا بانخفاض هامش صافي الربح إلى 23.8%.

حققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 22.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 بمعدل نمو سنوي 2.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 172.6 مليون جنيه مقارنةً مع 314.7 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 45.2%.

حديد عز

قالت شركة حديد عز، إن الشركة ستحقق خسائر العملة للربع الرابع من عام 2022 على أساس أسعار العملة في نهاية عمل 31 ديسمبر عام 2022، تصل 3.043 مليار جنيه، وتصل 5.281 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023.