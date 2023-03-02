أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي على دعمه مشروع كابيتانو مصر: فرصة لينا كلنا

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

وجه أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للدعم الكبير لمشروع كابيتانو مصر ، مضيفا: " مشروع كابيتانو مصر، لأن فعلا في الصعيد عندنا مواهب كتير وتستحق فرصة .. وكابيتانو مصر خلق فرصة لأبناء مصر وفرصة إنه يطلع من عندنا أبطال يمثلوا مصر في كل الألعاب".

قال أحمد حسن، في كلمته امام الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة المنيا، «أنا صعيدي أصلى مش تايواني ..خرجت من البلد دي وانا عندي 18 سنة وبدأت من أسوان .. كل أهل المنيا يعرفوا إني بتواجد مرتين على الأقل كل شهر".

وجه كابتن منتخب مصر السابق حديثه للرئيس السيسي قائلا: "أنا صعيدي أصلي لأن الإنجازات اللى أنا شايفها تخليني أشكر حضرتك على الدعم الكبير لأهل الصعيد لأني شوفت ده بعيني .. كان الصعيد مهمش وفى وجود تعليمات سيادتك شوفنا تطورات كبيرة والإنجازات والنجاحات وشبكة الطرق اللى كنا بنعاني منها .. فيه مشروعات سكنية وبقا فيه المنيا جديدة جوه المنيا .. أشكرك على الدعم الكبير والتحول الكبير".



مؤتمر رئيس الوزراء فى المنيا



مؤتمر رئيس الوزراء فى المنيا



كلمة أحمد حسن



احتفالية افتتاح مشروعات تنموية فى المنيا



أحمد حسن



أحمد حسن فى احتفالية افتتاح مشروعات بالمنيا



أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي



أحمد حسن



افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا



افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا



افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا



افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا



افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا



افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا



كلمة مصطفى مدبولى



كلمة مدبولي فى افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا