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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق بمركز أوسيم

السبت، 18 مارس 2023 01:41 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق بمركز أوسيم محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق بمركز أوسيم
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركز ومدينة أوسيم، وذلك في إطار المشروعات المدرجة بخطة العام المالى 2022-2023.
 
وشملت جولة المحافظ تفقد مشروع أعمال رصف وتطوير طريق ترعة الزمر، وطريق طراد النيل، موجها بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والرصف والمتابعة الميدانية للمشروعات لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات بما يضمن توفير السيولة المرورية بالطرق.
 
وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطرق للإلتزام بالمعايير المحددة والمتعاقد عليها مع الشركات المنفذة عند الاستلام وتشكيل لجان لمراجعة الأعمال لضمان الالتزام بتلك المعايير، مؤكداً على أن المحافظة تشهد خطة تطوير وتنمية شاملة للعديد من القطاعات التي كانت بحاجة ماسة للتطوير. 
 
 
 
 

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