4 أسباب تستوجب زيارة مريض السكر للطبيب قبل رمضان

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 أسباب تستوجب زيارة مريض السكر للطبيب قبل شهر رمضان، وتضمنت هذه الأسباب متابعة الجرعات الدوائية والتعرف على الحاجة لتغيرها أم لا، والتعرف على الطعام المناسب فى الإفطار والسحور وموعد كسر الصيام وأوقات التحليل.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف كما يفضل تناول خلال وجبه الإفطار الكثير من الخضراوات لتزود الجسم بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة لتزود الجسم بالطاقة والألياف.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي ضرورى تجنب بشكل عام الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر مشيرة إلي أهمية المياه، وتابعت: خلال شهر رمضان لا بد من الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور بما لا يقل عن 10 أكواب.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تزداد معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة فمن الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ساعات النهار، ويجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الحساء والبطيخ والسلطة الخضراء التي تحتوى على الطماطم والخضار.