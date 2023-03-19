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209 ملايين جنيه لإنشاء 17 محرقة و131 سيارة مخلفات لمعالجة النفايات الطبية

الأحد، 19 مارس 2023 06:00 ص
209 ملايين جنيه لإنشاء 17 محرقة و131 سيارة مخلفات لمعالجة النفايات الطبية محرقه طبيه - ارشيفيه
كتبت - نورا فخرى

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أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، استهداف إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مخلفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع معالجة النفايات الطبية.
 
وتأتي هذه المشروعات في إطار حرص خطة 22/23 واتفاقا مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الإنسان، والتي تحرص على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.
 
وترتكز خِطَة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية على ثلاثة محاور رئيسة أولها مبادرة 100 مليون صحة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، و منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل على التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع. 
 
وعلى صعيد جميع المحافظات، تأتي مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية في الريفية. 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الصحة

المخلفات

النقابات الطبية



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