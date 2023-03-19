‫ تحذيرات ونصائح من مركز معلومات المناخ للمزارعين.. تعرف عليها

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك كتلة باردة شمالية تسيطر على الأجواء من الآن وحتى منتصف الأسبوع "الثلاثاء"، ثم ارتفاع مؤقت في الحرارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

أضاف فهيم، أنه من المتوقع سقوط أمطار متفرقة اليوم الأحد، على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء وبعض مناطق الوجه البحري ونشاط للرياح فى صورة هبات قوية وتستمر هكذا طوال الأسبوع "عدا الثلاثاء والأربعاء"، ويسود طقس شتوي طبيعي دافئ نهارا بارد ليلاً.

أوضح فهيم، أن هذا الجو مثالي لامتلاء حبوب القمح والفول البلدي واليانسون والكزبرة والكمون والشمر، وممتاز للتحجيم الطبيعي في البطاطس والبنجر والبصل والثوم.

وهناك عدد من التحذيرات والنصائح نرصدها فى التالى:

1- ارتباك فترة التزهير فى المانجو والزيتون والبرتقال والكمثرى وضعف العقد .

2- انتشار البياض الدقيقي على المانجو والزراعات تحت الصوب .

3- متوقع زيادة معدلات التنفيل في الكنتالوب والبطيخ والطماطم والخيار والبامية والبسلة بسبب تذبذبات الحرارة “فرق حرارة الليل والنهار”.

4- صحوة أخرى لأمراض التبقعات والندوات على البطاطس والطماطم والبصل “هام جداً خاصة الندوة المتأخرة على البطاطس والطماطم “.

5- ما زال الزيتون على المحك وبدية ضعيفه فى التزهير .

6- ننصح بعدم ري القمح وتأجيل زراعة الفول السوداني والبطيخ المكشوف وكتير من المحاصيل الصيفية حتى آخر هذا الأسبوع.

7- يمكن ري القمح يومي الثلاثاء والأربعاء حيث من المتوقع هدوء الرياح .

8- تكثيف إضافة الفلوفيك وعالي الفسفور لكل أشجار الفاكهة خاصة المانجو والموالح والزيتون .