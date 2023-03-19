وكيل "تعليم الشرقية" يشهد فعاليات "مدرسة بلا أمية" بإدارة بلبيس.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال محمد رمضان وكيل وزارة التربية و التعليم بالشرقية ، إن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم العام والفني، وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

وأضاف أن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حضر فعاليات حفل مدرسة ابوبكر الصديق الابتدائية تحت شعار "مدرسة بلا أمية" وعرض نواتج التعلم والتقييمات العملية للانشطة التربوية الصفية واللاصفية من خلال تفعيل الأنشطة المصاحبة للمواد الدراسية بحضور دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية وأمين منصور مدير عام إدارة بلبيس التعليمية وعبد الحافظ رمضان وكيل الإدارة وأحمد موسي الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية والعديد من موجهي المواد الدراسية والانشطة التربوية ومديرو المراحل التعليمية بإدارة بلبيس التعليمية وقدم طلاب المدرسة عروض متنوعة للأنشطة المتعددة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي تهتم برعاية الطلاب والطالبات الموهوبين في الانشطة الرياضية والموسيقية والفنية والمسرح المدرسي ومجال الاقتصاد المنزلى.

وتفقد وكيل أول الوزارة أعمال الطلاب المبتكرين والموهوبين ومخرجات التعليم حسب المناهج الدراسية وإعادة تدوير بعض المخلفات والإنتاج منها منتجات تحافظ على البيئة من التلوث مشيدا بمستوى الطلاب والطالبات المتميز.

وأكد خلال متابعة الأنشطة التربوية أنها تحقق أهدافها من خلال الممارسة الفعلية والعملية للنشاط ومتابعة مخرجات الأنشطة التربوية وعدم تحويل فترات النشاط الى حصص دراسية ومتابعة تنفيذ المسابقات الخاصة بالأنشطة طبقا لخطة المسابقات وتفعيل العمل بجماعات النشاط لكل طلاب المدرسة لجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب وعلى

تم تكريم الام المثالية بالمدرسة ومنح محمود احمد حسين درع التميز لجهوده المخلصة في خدمة العملية التعليمية وفي ختام فعاليات حفل مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية وجه وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لمديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالمدرسة لجهودهم المخلصة في أداء عملهم بالمدرسة ووجه الشكر والتقدير لأمين منصور مدير عام الإدارة وعبد الحافظ رمضان رمضان وكيل الادارة وحثهم بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية خلال الفترة القادمة.