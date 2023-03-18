وكيل تعليم الشرقية يتفقد مجموعات الدعم بمدرسة بلبيس الإعدادية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية يرافقه محمد رمضان غريب وكيل المديرية، مجموعات الدعم بمدرسة بلبيس الإعدادية بنات الحديثة التابعة لادارة بلبيس التعليمية، بحضور دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأمين منصور مدير عام ادارة بلبيس التعليمية، وعبد الحافظ رمضان وكيل الإدارة.

وتابع محاضرة للشهادة الإعدادية في مادة اللغة العربية. ومحاضرة لمادة الرياضيات للصف الثاني الإعدادي، ومحاضرة لمادة اللغة الانجليزية للصف الأول الإعدادي.

أكد وكيل اول الوزارة أنه تيسيرا علي أولياء الأمور الطلاب وحرصا من وزارة التربية والتعليم عن رفع العبء عن كاهل أولياء أمور الطلاب والطالبات وأن مجموعات الدعم تقدم المادة بشكل متميز فضلا عن المقابل المادى المناسب لمجموعات الدعم.

وحاور وناقش وكيل أول الوزارة مع الطالبات والطلاب وأشاد الجميع بدور مجموعات الدعم فى تنمية قدراتهم وتشجيعهم على تحصيل المواد الدراسية وأن القاعات مجهزة بالوسائل التعليمية المختلفة التي تساعدهم على الفهم و تحسين مستواهم الدراسي،

واكد وكيل أول الوزارة ان مجموعات الدعم اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة

وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وأكد أن أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، يتناسب مع مساحة القاعات كذلك تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم بالسماح لمديري عموم الإدارات التعليمية المختصة بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالمديرية بتحديد قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية" لغات" لجميع المراحل، بما يتناسب مع المستوى المعيشي والنطاق الجغرافي وبما يصب في مصلحة الطلاب.