اليوم السابع
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وحدة قسطرة القلب بمستشفى الزقازيق العام تجرى 1373 عملية

الأحد، 19 مارس 2023 05:51 م
وحدة قسطرة القلب بمستشفى الزقازيق العام تجرى 1373 عملية وحدة قسطرة القلب بمستشفى الزقازيق
الشرقية- إيمان مهنى

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تواصل مستشفي الزقازيق العام، إجراء القسطرة القلبية، وتركيب منظمات دائمة ودعامات لحالات جلطات حادة، ليصل الإجمالى 1373 حالة حتى اليوم، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس السيسي، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض.
 
وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتور حسام عطية، والدكتورة بوسي حامد استشاريين القلب والقسطرة، والدكتورة غادة محمد أخصائي القلب، بإجراء قسطرة لحالات حرجه منهم تركيب منظمات دائمة لحالتين، وإجراء قسطرة علاجية طارئة، وتركيب دعامات لحالتين اخرتين، كانوا في حالة حرجة جداً، أثناء إستقبالهما بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، والحالات الآن بحالة جيدة.
 
وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ 1373 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبيه بالمديرية، والدكتور جلال بليغ مدير المستشفي،  الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفني علي القسطرة، والشكر موصول لرئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

 


الشرقية

قسطرة القلب

مستشفي الزقازيق العام

قسطرة القلب بمستشفي الزقازيق



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