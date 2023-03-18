ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرته 7 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS EFESSOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23300 طن تشمل : 9050 طن يوريا و 14250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42593 طن تشمل : 5685 طن قمح و 7047 طن ذرة و 363 طن كحول و 4200 طن عدس و 8300 طن فول و 1478 طن ابلاكاش و 150 طن زيت طعام و 197 طن بصل و 7887 طن فول صويا و 150 طن خردة و 7136 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 240 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 384 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2101 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99989 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120449 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2725 شاحنة .