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ميناء السخنة يزيد حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.. صور

الأحد، 19 مارس 2023 12:06 م
ميناء السخنة يزيد حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.. صور ميناء السخنة
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل، صور توضح تقدم مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.
 
وتعكف الدولة المصرية، على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوريّ وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع..

 

1- إجمالى مساحة الميناء تبلغ 25 كم2 أرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 م.
 
2- تتضمن ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم 2.
 
3- يتم تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.
 
4- تم الحفر بنسبة 100% من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول.
 
5- بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف.
 
6- تم تنفيذ الطرق بطول 17 كم ورصف خرساني لـ 6 حارات.
 
7- يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كم.
 
8- يتم إقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270 م.
 
9- هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
 
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