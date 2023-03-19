مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط خط صرف صحى الكرنك لخدمة المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، انتهاء أعمال إحلال وتجديد وضم خط محطة صرف صحى الكرنك على الخط القائم الرئيسى فى الموعد المحدد لها، مع عودة ضخ المياه لطبيعتها لخدمة المواطنين فى منطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر.

وأوضح مدير عام الصرف الصحى بشركة مياه الأقصر ، فى بيان صحفى، أنه نظراً لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد وضم خط محطة صرف صحى الكرنك على الخط القائم الرئيسى، وبناء على ذلك تم قطع المياه عن المناطق التالية (الكرنك – النجع الطويل وضواحيها) أمس السبت، طوال اليوم، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 و0952282406 - 0952284116 - 01147999752.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه فيما يتعلق بالأعمال المتعارضة مع محور شمال الأقصر، تم نقل عدد من خطوط مياه الشرب والأعمال التى تقدر بـ 3.50 كيلو متر قطر 4 بوصة، وخط بمسافة 1 كيلو متر قطر 8 بوصة، وخط بمسافة 3.250 كيلو متر قطر 6 بوصة، وذلك من إجمالى الأعمال والتى تقدر بتكلفة 42 مليون جنيه بإدارتى القرنة وشمال الأقصر، وذلك ضمن مشروع نقل المرافق المتعارضة مع إنشاء المحور.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إنه بلغت نسبة تنفيذ المشروع 70%، وجارى العمل على سرعة إنهاء أعمال نقل المرافق، وذلك فى إطار استكمال أعمال المحور، والذى يعد واحد من أهم المشروعات القومية بمحافظة الأقصر لخدمة المواطنين، وفى إطار عملية الربط بين شرق وغرب المحافظة.

فيما يجرى مواصلة أعمال تنفيذ (محور شمال الأقصر) لربط البر الشرقى لنهر النيل بالبر الغربى، وذلك فى إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية، موضحاً أن خطة تنفيذ المحور التى تتضمن تنفيذ 10 كبارى علوية و2 كوبرى سطحى على الترع، وهم كبارى البنى والكرنك والعوايدة ونجع الحمدين والزينية شرق النيل وكوبرى على النيل، وكوبرى غرب النيل وكوبرى للربط بين قنا والقصير وكوبرى يسى وكوبرى سطحى ترعة الكلابية، وكوبرى نجع الـ600 وكوبرى السكة الحديد وكوبريان سطحيان للربط مع الطريق الزراعى الغربى.